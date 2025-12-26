Поиск

Что произошло за день: пятница, 26 декабря

Приговор для бывшего сотрудника МИД РФ за госизмену, новая купюра в 1000 рублей и опасный напиток в столичных супермаркетах

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Ставрополе задержана женщина, которая собиралась подорвать автомобиль российского военнослужащего. По данным ФСБ, к совершению теракта ее склонили телефонные мошенники.

- ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной - Саратовский автомобильный мост, теплоход на подводных крыльях "Метеор", Дворец земледельцев в Казани. Банк России продолжает обсуждать подходы к разработке обновленной банкноты номиналом 500 рублей.

- Мосгорсуд приговорил к 12 годам строгого режима бывшего сотрудника МИД РФ по делу о госизмене. Арсений Коновалов во время командировки в США за денежное вознаграждение передал американской разведке ставшие известные ему по службе секретные сведения.

- Скрывавшийся 12 лет экс-чиновник Минсельхоза осужден на 13 лет за мошенничество. Олег Донских занимал пост директора департамента административной работы и внешних связей министерства с июня 2009 года по февраль 2012 года. Был задержан в 2024 году.

- Роспотребнадзор изъял из "Магнита" партию напитка Aloe Vera из-за угрозы здоровью покупателей. Предположительно, партия напитка содержит техническую жидкость.

- Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда. Ранее сообщалось, что Израиль ведет переговоры с рядом государств о возможном переселении туда палестинцев из сектора Газа. В связи с этой инициативой упоминался и Сомалиленд. Решение о признании уже осудили Египет, Турция, Сомали и Джибути.

- Бизнесмен Олег Дерипаска избран главой Федерации хоккея с мячом России.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 26 декабря

Рябков сообщил об отказе США возобновить прямое авиасообщение без договоренностей по Украине

 Рябков сообщил об отказе США возобновить прямое авиасообщение без договоренностей по Украине

Росстат отметил сокращение объема каршеринговых услуг в ноябре на 10,3%

В Думу внесли законопроект о подтверждении для сайтов значимых действий

ЦБ до конца 2026 года не будет наказывать банки за работу с запрещенными в России сайтами

ФТС на текущий момент перечислила в бюджет 97% от плана на год

Росреестр собрал рекомендации для защиты от мошенничества с жильем

В рамках госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы планируется внедрение ИИ

В Новой Москве из "Магнита" изъяли партию напитка Aloe Vera из-за угрозы здоровью

Путин заявил, что предприятия ОПК стабильно поставляют ВС РФ все необходимое

 Путин заявил, что предприятия ОПК стабильно поставляют ВС РФ все необходимое
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7973 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });