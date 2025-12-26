Что произошло за день: пятница, 26 декабря

Приговор для бывшего сотрудника МИД РФ за госизмену, новая купюра в 1000 рублей и опасный напиток в столичных супермаркетах

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Ставрополе задержана женщина, которая собиралась подорвать автомобиль российского военнослужащего. По данным ФСБ, к совершению теракта ее склонили телефонные мошенники.

- ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной - Саратовский автомобильный мост, теплоход на подводных крыльях "Метеор", Дворец земледельцев в Казани. Банк России продолжает обсуждать подходы к разработке обновленной банкноты номиналом 500 рублей.

- Мосгорсуд приговорил к 12 годам строгого режима бывшего сотрудника МИД РФ по делу о госизмене. Арсений Коновалов во время командировки в США за денежное вознаграждение передал американской разведке ставшие известные ему по службе секретные сведения.

- Скрывавшийся 12 лет экс-чиновник Минсельхоза осужден на 13 лет за мошенничество. Олег Донских занимал пост директора департамента административной работы и внешних связей министерства с июня 2009 года по февраль 2012 года. Был задержан в 2024 году.

- Роспотребнадзор изъял из "Магнита" партию напитка Aloe Vera из-за угрозы здоровью покупателей. Предположительно, партия напитка содержит техническую жидкость.

- Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда. Ранее сообщалось, что Израиль ведет переговоры с рядом государств о возможном переселении туда палестинцев из сектора Газа. В связи с этой инициативой упоминался и Сомалиленд. Решение о признании уже осудили Египет, Турция, Сомали и Джибути.

- Бизнесмен Олег Дерипаска избран главой Федерации хоккея с мячом России.