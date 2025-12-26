Росстат отметил сокращение объема каршеринговых услуг в ноябре на 10,3%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Объем каршеринговых услуг населению в ноябре сократился на 10,3% в годовом исчислении, сообщил Росстат.

По сравнению с октябрем 2025 года показатель также снизился на 10,3%.

При этом в денежном выражении объем указанных услуг (включает услуги каршеринга легковых и грузовых авто) оценивается в 5,2 млрд рублей.

За январь-ноябрь 2025 года рост объема услуг составил 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.