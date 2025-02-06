Слуцкий не исключил, что Путин и Трамп встретятся в скором времени

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшее время.

"Февраль или март, не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться, но она будет скоро", - сказал Слуцкий журналистам в четверг, отвечая на вопрос о вероятности встречи Путина и Трампа.

Он отметил, что вероятность контактов президентов РФ и США "стопроцентна".

По его словам, такая встреча "требует серьезной подготовки, которая сегодня находится в продвинутой стадии".

"Так что в ближайшее время, думаю, у нас будет с вами конкретная информация о встрече, и выражу надежду на то, что эта встреча будет с конструктивными последствиями для самых животрепещущих, актуальных вопросов сегодняшней мировой политики. Это Украина, Ближний Восток и в целом вопросы мировой политики и международных отношений в ближайшем будущем. Уверен, что это будет знаковая встреча, она не пройдет впустую", - сказал Слуцкий.

Свои вопросы Слуцкому журналисты задали по окончании совместного с думскими профильными комитетами заседания с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова, прошедшего в закрытом формате.



