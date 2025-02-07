Трамп заявил о намерении провести переговоры с Путиным
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что намеревается провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Вероятно, я буду говорить с Путиным", - сказал Трамп журналистам на встрече с премьером Японии Сигэру Исибой.
Президент США не уточнил, когда может пройти этот разговор.
"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным", - добавил он.
При этом Трамп вновь заявил о стремлении положить конец кризису на Украине и повторил, что кризис бы не случился, если бы он был на тот момент президентом. Кроме того, американский лидер снова сказал, что Европа не оказывает достаточной поддержки Украине.