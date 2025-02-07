Трамп заявил о намерении провести переговоры с Путиным

Дональд Трамп Фото: Clive Mason/Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что намеревается провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вероятно, я буду говорить с Путиным", - сказал Трамп журналистам на встрече с премьером Японии Сигэру Исибой.

Президент США не уточнил, когда может пройти этот разговор.

"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным", - добавил он.

При этом Трамп вновь заявил о стремлении положить конец кризису на Украине и повторил, что кризис бы не случился, если бы он был на тот момент президентом. Кроме того, американский лидер снова сказал, что Европа не оказывает достаточной поддержки Украине.