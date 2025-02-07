Поиск

Трамп заявил о намерении провести переговоры с Путиным

Трамп заявил о намерении провести переговоры с Путиным
Дональд Трамп
Фото: Clive Mason/Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что намеревается провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вероятно, я буду говорить с Путиным", - сказал Трамп журналистам на встрече с премьером Японии Сигэру Исибой.

Президент США не уточнил, когда может пройти этот разговор.

"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным", - добавил он.

При этом Трамп вновь заявил о стремлении положить конец кризису на Украине и повторил, что кризис бы не случился, если бы он был на тот момент президентом. Кроме того, американский лидер снова сказал, что Европа не оказывает достаточной поддержки Украине.

Дональд Трамп США Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 7 февраля

JPMorgan добился в британском суде временного запрета на продолжение спора в РФ по искам ВТБ

JPMorgan добился в британском суде временного запрета на продолжение спора в РФ по искам ВТБ

В МУС осудили американские санкции против суда

В МУС осудили американские санкции против суда

Белый дом поручил Управлению общих служб разорвать контракты со СМИ

Белый дом поручил Управлению общих служб разорвать контракты со СМИ

В Кремле надеются, что судьба Русского дома в Баку может решиться в диалоге двух президентов

Airbus в январе сократила поставки до 25 самолетов

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

В Москве начались переговоры руководителей "Росатома" и МАГАТЭ

Министр обороны Сирии назвал условия сохранения российских баз в стране

Келлог не исключил усиления антироссийских санкций для решения украинского кризиса

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5816 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });