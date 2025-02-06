Москва ожидает формирования администрацией Трампа политики по Украине

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В РФ ожидают формирования администрацией президента США Дональда Трампа политики по Украине, Москва будет ориентироваться на конкретные шаги и действия, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы ничем и никем не очаровывались. Мы готовы к предметной работе со всеми, кто исповедует взаимоуважительный подход на основе международного права, двусторонних договорённостей, общечеловеческих норм, цивилизованного общения, выработанного в качестве опыта, в том числе ведения соответствующих дел, понимания того, что слова не должны расходиться с делом, что за слова и за дела нужно отвечать", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос, разочарована ли Москва заявлениями администрации Трампа и означает ли это, что российская сторона пока не видит перспектив урегулирования украинского кризиса путем переговоров с США.

"Мы к этому готовы, у нас было немало сложных партнёров, сложных ситуаций, которые мы преодолевали, которые становились уже опытом и давали результаты. Поэтому точно так же мы относимся и к этой ситуации. Что касается роли или возможной роли США в урегулировании кризиса вокруг Украины, ещё раз: все будет зависеть от конкретных действий и от планов новой администрации, воплощенных в этих самых действиях. Сейчас пока много слов, много заявлений", - продолжила Захарова.

"Какой-то чёткости, ясности по предпринимаемым шагам нет, поэтому и рассуждать о перспективах переговоров или о чем-либо вообще в этом контексте было бы преждевременно кроме одного: нашу позицию мы чётко изложили, буквально каждый день отвечаем на всех уровнях в унисон. (...) А что касается Вашингтона, наверное, надо им эту политику сформулировать, и будем ориентироваться на конкретные шаги и действия", - подчеркнула она.



