В Крыму из-за непогоды без света остались 18 316 человек

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В центре, на западе и востоке Крыма из-за погоды нарушено энергоснабжение, сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"В связи с ухудшением погодных условий и порывами ветра до 20 метров в секунду произошли технологические нарушения в сетях ГУП РК "Крымэнерго" (...). Отключено 139 ТП (8245 точек поставок, 18316 человек)", - написал он в Telegram.

Абоненты обесточены в Симферополе, Керчи, Феодосии, а также в населенных пунктах Сакского, Ленинского и Симферопольского районов.

На местах ведутся восстановительные работы.

В Крыму на 6-9 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снегопадов и гололедицы.