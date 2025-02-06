В 2024 году 44,7% проверенной табачной продукции было с нарушениями маркировки

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в 2024 году проверил более 1,3 млн пачек табачной и никотинсодержащей продукции, из которых около 449 тысяч находились в обороте с нарушениями требований к обязательной маркировке товаров.

"В рамках проведенных проверок в 2024 году проинспектировано более 1,3 млн пачек табачной и никотинсодержащей продукции, из которых около 449 тысяч (44,7%) находились в обороте с нарушениями обязательных требований к обязательной маркировке товаров", - сообщил телеграм-канал ведомства.

Всего в 2024 году было проведено более 20 тысяч внеплановых контрольных надзорных мероприятий в отношении продавцов табачной и никотинсодержащей продукции, в рамках которых выявлено 18,8 тысячи нарушений.