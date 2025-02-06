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В МИД России заявили о возможности возврата аккредитации журналисту Le Monde

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В МИД России заявили о возможности пересмотра решения о лишении аккредитации постоянного корреспондента французской газеты Le Monde в России, если Париж пересмотрит свое решение о невыдаче визы российскому журналисту "Комсомольской правды".

"Призываем французские власти пересмотреть свое решение о невыдаче визы российскому журналисту "Комсомольской правды". Как только это будет сделано, сразу же пересмотрим ответные меры в отношении французского журналиста, которые были приняты в качестве реакции на отказ в возможности работать корреспонденту российского СМИ", - написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале вечером в четверг.

Так она ответила на заявление французского МИД: "Франция призывает российские власти пересмотреть свое решение, которое в ином случае повлечет за собой ответ".

"Также призываем французские власти прекратить третировать и запугивать российских журналистов", - добавила она.

Ранее в четверг в своем телеграм-канале Захарова сообщила, что посольство Франции в России два раза подряд отказало в выдаче визы для работы в Париже журналисту-международнику "Комсомольской правды" Александру Куделе.

"Российская сторона официально информировала и МИД Франции, и главу французской дипмиссии в Москве о том, что будет вынуждена принять ответные меры, если Париж не пересмотрит своё решение", однако "французская дипломатия с равнодушием отнеслась к предупреждениям о неминуемых последствиях для своего соотечественника и оставила в силе ранее принятое решение о невыдаче визы российскому журналисту", - проинформировала официальный представитель МИД. "Последовали анонсированные ответные меры", - написала она.

МИД РФ
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