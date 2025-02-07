"Газпром межрегионгаз" создает Единый центр по работе с клиентами с регистрацией в Великом Новгороде

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Газпром межрегионгаз" (МРГ), занимающаяся реализацией и распределением газа "Газпрома" на российском рынке, создает Единый центр по работе с клиентами с регистрацией в Великом Новгороде.

В конце 2024 года глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил о начале новой корпоративной реформы - с объединением сервисных функций в одном центре: "Принято решение о внедрении сервисной модели для обеспечивающих функций в Группе "Газпром". Мы создаем общий центр обслуживания, где будут консолидированы сервисные активы. Речь идет о таких функциях, как бухгалтерский учет и расчеты, управление недвижимостью, кадровое делопроизводство, правовая поддержка, цифровые услуги и работа с конечными потребителями".

Новая компания - ООО "Газпром межрегионгаз ЕЦРК" учреждена в августе 2024 года, ее возглавил Юрий Максимов (он также является советником генерального директора "Газпром межрегионгаза"). В качестве основного вида деятельности ООО указана обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность; также записаны разработка компьютерного программного обеспечения, консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий.

В пятницу пресс-служба МРГ сообщила о состоявшемся рабочем совещании под руководством заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Сергея Куприянова и члена правления Вадима Симдякина, посвященное реализации проекта Единого центра по работе с клиентами (ЕЦРК). В мероприятии приняли участие генеральный директор Группы "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, руководитель "Газпром ЦПС" Антон Куриленко, представители "Газпром нефти", "АБ "Россия" и руководители дочерних зависимых обществ.

"Максимов рассказал о работе по формированию компании. Особое внимание было уделено созданию единой биллинговой системы, которая станет ключевым элементом технологической инфраструктуры ЕЦРК, а также подбору и подготовке высококвалифицированного персонала", - говорится в сообщении.

"Создание единой платформы обеспечит консолидацию данных, оптимизацию взаимодействия с клиентами, а также расширение спектра предоставляемых сервисов и услуг. Реализация проекта позволит вывести на рынок новые продукты экосистемы "Газпрома", что будет способствовать повышению качества обслуживания и клиенториентированности", - также пишут газовики.