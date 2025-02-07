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Минобороны РФ сообщило о взятии Дзержинска в ДНР

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль город Дзержинск (Торецк) в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ.

"7 февраля 2025 г. в результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр" освобожден город Дзержинск Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Дзержинск ДНР Минобороны РФ
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