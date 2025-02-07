Минобороны РФ сообщило о взятии Дзержинска в ДНР

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль город Дзержинск (Торецк) в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ.

"7 февраля 2025 г. в результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр" освобожден город Дзержинск Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.