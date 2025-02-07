Лавров обсудил деятельность ОДКБ с парламентариями государств-членов Организации

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с парламентариями государств-членов ОДКБ итоги сотрудничества в формате Организации прошлого года и направления дальнейшего развития системы коллективной безопасности, сообщается в пятницу на сайте МИД РФ.

"Обсуждены основные итоги многопланового сотрудничества в формате ОДКБ в 2024 году, намечены ключевые направления дальнейшего развития системы коллективной безопасности, укрепления парламентского измерения деятельности объединения и углубления внешнеполитической координации. Проведен заинтересованный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии в Москве приняли участие председатели комитетов (комиссий) парламентов государств-членов ОДКБ, к предмету ведения которых относятся вопросы международных отношений, обороны и безопасности, послы государств-членов ОДКБ и генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов.

