Комитет ГД предложил полный запрет на участие бюджетных учреждений в концессионных проектах

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике одобрил ко второму чтению поправку, которая вводит полный запрет на участие государственных и муниципальных предприятий, а также бюджетных учреждений в качестве концессионеров с 1 сентября 2025 года.

Поправка была внесена группой депутатов ко второму чтению законопроекта (N140808-8), который рассматривается в парламенте с июня 2022 года.

В рамках первого чтения документ, внесенный правительством, устанавливал запрет на участие в концессиях государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУПов, МУПов) и бюджетных учреждений, если их учредителем является концедент (государство или муниципалитет). То есть если учредителем претендента на участие в концессии является тот же орган власти, который проводит концессию.

Во втором чтении депутаты предложили убрать оговорку о том, что запрет действует, только если концедент является учредителем. Теперь участие госучреждений в концессионных соглашениях запрещено без исключений.

"Концессионером не может являться государственное или муниципальное унитарное предприятие или бюджетное учреждение", - следует из поправки. Норма касается всех видов концессий.

В рамках первого чтения законопроект также вводил новые правила для проведения конкурсов в сфере концессий, уточнял сроки подписания соглашений и требования к концессионерам в сфере ЖКХ. В частности, вводилась норма о том, что концессионер должен подготовить и отправить в органы власти проект инвестиционной программы в течение 12 месяцев после подписания соглашения. Если концессионер не выполнит это требование или если власти не утвердят программу вовремя, это предлагалось считать существенным нарушением условий концессионного соглашения.

Также устанавливалось, что при проведении конкурса на концессию в сфере теплоснабжения и водоснабжения участники должны внести задаток, при этом обеспечение исполнения обязательств не должно превышать 5% от предельных расходов на создание или реконструкцию объекта. Задаток не возвращается, если участник отзывает заявку до объявления победителя или отказывается от подписания соглашения после победы в конкурсе.

Если концессия касается коммунальных услуг в городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек, концессионер должен иметь не менее 2 лет опыта эксплуатации аналогичных объектов в России. Если концессия реализуется в городах с населением более 500 тыс. человек, то концессионер должен иметь не менее 3 лет опыта работы с такими объектами в населенных пунктах от 100 тыс. человек.

Если концессионер входит в группу лиц (объединение с другими компаниями или физлицами), его соответствие требованиям оценивается по всей группе в совокупности.

Ко второму чтению основные требования к концессионерам в сфере ЖКХ остались без изменений. Добавлены уточнения по составу инвестиционной программы. Задаток теперь может будет вернуть в ряде случаев.

Согласно доработанному законопроекту, концессионные соглашения, заключенные до 1 сентября 2025 г., продолжают действовать по старым правилам. Также конкурсы, объявленные до этой даты, должны будут завершиться по старым правилам.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 12 февраля 2025 года.