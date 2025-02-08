Более 65 жильцов многоквартирных домов в Ростовской области эвакуированы после атаки дронов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В результате падения обломков сбитых украинских беспилотников повреждения получили многоквартирные дома, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В Первомайском районе Ростова получило повреждения остекление в нескольких 5-этажных домах - по ул. Вильнюсская, д. 4, 6, 7, ул. 1-й Конной Армии д. 16, 18, ул. В. Пановой, 37. Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов. Повреждения также получили легковые автомобили, припаркованные у дома. Их число уточняется. На месте работают дежурные службы", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Административно-бытовые здания предприятия повреждены в Чертковском районе, шесть работников эвакуированы. Пострадавших нет.