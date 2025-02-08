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36 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами России

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили 36 дронов ВСУ над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ.

"18 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области; 11 БПЛА перехвачены над территорией Волгоградской области; пять - уничтожены над территорией Белгородской области и два - над Краснодарским краем.", - говорится в сообщении.

В Ростове из-за атаки ВСУ повреждены окна в 14 многоквартирных домах, в Краснодарском крае после падения обломков сбитых дронов повреждения получили пять домов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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