В Волгоградской области отражена атака беспилотников на нефтеперегонную станцию

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В субботу ночью украинские дроны пытались атаковать нефтеперегонную станцию в Волгоградской области, средства ПВО отразили нападение, пожара не возникло, прокомментировал ситуацию в регионе губернатор Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью, 8 февраля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. Силы противопожарной службы региона и МЧС оперативно прибыли на место, пожара в результате падения обломков не возникло", - приводит слова губернатора телеграм-канал администрации региона.

Пострадавших и повреждений нет.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об отражении атаки 11 дронов на Волгоградскую область.