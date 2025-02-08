Замминистра здравоохранения Удмуртии задержана за взятки от ритуального агентства

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра здравоохранения республики, сообщает пресс-служба управления в субботу.

По версии следствия, женщина, ранее руководившая городской клинической больницей №2 Ижевска, в 2021-2024 годах через посредницу получила от ритуального агентства взятки на общую сумму 1,3 млн рублей.

За это она способствовала заключению договора с агентством на транспортировку тел умерших из больницы.

Получаемые по договору данные ритуальщики использовали для выхода на родственников покойных.

Преступление было выявлено в результате совместных действий сотрудников управлений СКР и УФСБ России по Удмуртии.

Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Чиновница и посредница в получении взяток задержаны. Следствие ходатайствует об их аресте.

Пресс-служба УФСБ России по Удмуртии уточняет, что чиновница продолжала заниматься этой деятельностью и уже став замминистра здравоохранения Удмуртии.

Накануне сообщалось о следственных действиях в отношении замглавы Минздрава Удмуртии Натальи Кропочевой. Этот пост она занимала с июня 2024 года, до этого была главврачом городской клинической больницы №2 Ижевска.