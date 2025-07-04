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Белоусов поручил отработать предложения по улучшению системы медобеспечения в зоне СВО

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов дал месяц на отработку предложений по улучшению системы медицинского обеспечения военнослужащих в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны.

Под руководством Белоусова прошло совещание о внедрении перспективных медицинских технологий в войсках. В совещании приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместители министра обороны Анна Цивилева и Андрей Булыга, глава ФМБА Вероника Скворцова, руководитель департамента повышения эффективности деятельности Минобороны Виктория Семерикова, руководители центральных органов военного управления, начальники медицинских служб группировок войск в зоне СВО.

"В настоящее время Минобороны на системной основе работает над совершенствованием военной медицины. Цель - выработать новые подходы к созданию в войсках современных способов медицинского обеспечения", - заявил Белоусов на совещании.

Начальники медицинских служб группировок войск доложили министру обороны об организации медпомощи на передовой и сделали конкретные предложения по вопросам эвакуации и транспортировки раненых, совершенствования индивидуальных аптечек и табельного медицинского имущества, а также внедрения новых технологий и оборудования на всех этапах оказания помощи, сказано в сообщении министерства.

"Результаты этой работы и возможности для дальнейшего развития совершенно очевидны. Нам нужно сейчас воспользоваться теми предложениями, о которых сегодня шла речь", - заявил Белоусов.

Он поставил задачу в течение месяца отработать озвученные начальниками медицинских служб предложения по улучшению системы обеспечения военнослужащих в зоне СВО, заявили в Минобороны.

Белоусов поручил в самые короткие сроки подготовить перечень новых технологий на базе предложений и наработок Минздрава и ФМБА России, которые целесообразно внедрить в систему оказания медицинской помощи военнослужащим, сообщило министерство.

"Дальше мы этот перечень предложений запускаем по короткому треку. И то, что возможно, нужно внедрить уже в текущем году", - заявил Белоусов.

Анна Цивилева Вероника Скворцова Андрей Белоусов Минобороны Минздрав Михаил Мурашко СВО
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