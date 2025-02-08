Более 1 тыс. пассажиров ждут вылета задержанных рейсов из Норильска

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Прием и вылет воздушных судов в международном аэропорту Норильска ограничены из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпаний "НордСтар", "Сибирь" и "РедВингс" из города Норильска в города Москву, Минеральные Воды, Новосибирск, Абакан, Уфа, Красноярск, Челябинск. Более 1 тыс. пассажиров, в том числе дети, ожидают вылета", - говорится в сообщении.

Также задерживаются рейсы в Норильск из Абакана, Красноярска и Новосибирска.

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов.