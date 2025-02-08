Red Wings возобновит полеты между Ульяновском и Минском

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российская авиакомпания Red Wings возобновляет прямое регулярное сообщение между Ульяновском и Минском.

Соответствующая информация появилась в расписании на сайте Национального аэропорта Минск.

Полеты будут выполняться с 21 марта 2025 года, один раз в неделю по пятницам.

Red Wings летала из Ульяновска в столицу Белоруссии с 1 июня по 22 ноября 2024 года. До этого последний прямой рейс между этими городами был в 1992 году.