Из-за внешнего воздействия в Балтийском море был поврежден кабель "Ростелекома"

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Подводный кабель ПАО "Ростелеком" поврежден в Балтийском море в результате внешнего воздействия; на абонентов это влияния не оказало, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее в субботу береговая охрана Финского залива сообщила, что российское судно "Сивуч" приступило к ремонту двух оборванных российских кабелей в Финском заливе. Представитель министерства экономики и занятости Финляндии Кари Клемм сообщил газете Helsingin Sanomat, что повреждение двух телекоммуникационных кабелей произошло в исключительной экономической зоне Финляндии. Кабели проложены между Санкт-Петербургом и Калининградом.

"Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия поврежден подводный кабель "Ростелекома". При этом на абонентов компании повреждение влияния не оказало. Ведутся восстановительные работы", - сказали в пресс-службе "Ростелекома".