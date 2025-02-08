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Пятеро госпитализированы после пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве

Все находившиеся внутри люди эвакуированы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек госпитализированы в результате пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы, угрозы для их жизни нет, предварительно, все находившиеся внутри люди эвакуированы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках. Госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает. Службы города работают на месте", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Мэр отметил, что силами МЧС РФ принимаются все меры по ликвидации пожара в здании Электрозавода.

"На данный момент открытое горение ликвидировано, пожар локализован. По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы", - сообщил мэр.

Ранее в экстренных службах сообщили, что число пострадавших составило 10 человек. "Пятеро госпитализированы. Среди пострадавших двое детей", - сказали там "Интерфаксу".

Как сообщило МЧС России, спасатели локализовали пожар на площади 300 кв. м. Возгорание началось на втором этаже здания.

Ведомство также информировало, что спасены 90 человек, еще 120 эвакуированы. К борьбе с огнем привлечены более 60 пожарных, задействовано 16 единиц техники. Для помощи в тушении направлен пожарный поезд.

МЧС РФ Сергей Собянин
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Пожар на востоке Москвы локализован на 300 кв. м

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