Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на уровень фактической инфляции будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке, заявил ее спикер Вячеслав Володин.

"Законопроект будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке с тем, чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты. Наша задача - поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок", - цитирует Володина пресс-служба нижней палаты Федерального собрания.

Он отметил, что проиндексировать пенсии военным поручил президент РФ Владимир Путин.

"Важно, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года", - подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что ранее военные пенсии были проиндексированы на законодательном уровне на 5,1%. В соответствии с поручением главы государства индексация дополнительно увеличится на 4,4%. Володин направил соответствующий законопроект в думские комитеты по обороне и по безопасности и противодействию коррупции, сообщили в пресс-службе.