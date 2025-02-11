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Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об индексации военных пенсий

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект о дополнительной индексации военных пенсий.

Правительственный законопроект № 836669-8 был подготовлен во исполнение решения президента по индексации "военных" пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%).

Закон с 1 января 2025 года устанавливает размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 закона № 4468-I, в размере 93,59%, что позволяет увеличить "реальный" размер пенсии на 9,5% по отношению к январю 2024 года, сказал, комментируя инициативу, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее объяснял, что "в октябре прошлого года так называемые военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений: 9,5%", поэтому по поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января текущего года, к уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата".

Андрей Картаполов Госдума Михаил Мишустин
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