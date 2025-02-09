Водоснабжение в Пятигорске приостановлено из-за образования шуги в Большом Ставропольском канале

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Водоснабжение нарушено в Пятигорске, Ставропольский край, из-за образования шуги в Большом Ставропольском канале и снижения подачи воды на очистные сооружения, сообщает "Ставрополькрайводоканал".

"В ночь с 8 на 9 февраля, в Большом Ставропольском канале из-за особых климатических условий произошло образование шуги (мелкий лед в слое воды)", - говорится в сообщении,

В результате на 60% снизилась подача исходной воды на Кубанские очистные сооружения водоснабжения. С 5:30 приостановлена подача воды от главной насосной станции на Пятигорск.

С 7:00 до устранения аварийной ситуации временно прекращена подача воды абонентам города Пятигорска, в том числе поселкам Горячеводский, Свободы, Константиновская, Нижнеподкумский, Средний Подкумок, Энергетик.