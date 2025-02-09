Котельные Пятигорска могут временно приостановить работу из-за отсутствия воды

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Объекты теплоснабжения города-курорта Пятигорска (Ставропольский край) находятся под угрозой отключения из-за временного прекращения подачи воды в город, сообщил глава местной администрации Дмитрий Ворошилов в воскресенье.

"На 12:00 назначил заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Прекращение подачи воды в город, а с этим возможная остановка котельных, которые также останутся без подпитки воды. Ситуация серьезная", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее "Ставрополькрайводоканал" сообщал, что в Пятигорске из-за образования шуги в Большом Ставропольском канале и снижения подачи воды на очистные сооружения нарушено водоснабжение. В зону отключения также попали поселки Горячеводский, Свободы, Константиновская, Нижнеподкумский, Средний Подкумок, Энергетик.