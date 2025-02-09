Ограничения сняты в петербургском аэропорту "Пулково"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации в воскресенье утром.

"В петербургском аэропорту Пулково в 08:15 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

Воздушная гавань приостановила работу в воскресенье в 6:55 по Москве.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - подчеркнули в Росавиации.

Ранее сообщалось о снятии аналогичных ограничений в аэропорту Волгограда.

Приостановка приема и отправки самолетов продолжает действовать в аэропорту Нижнего Новгорода.