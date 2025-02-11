Аэропортам Казани, Саратова и Ульяновска разрешили возобновить работу

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация сняла введенные ранее утром ограничения в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска, сообщает телеграм-канал представителя ведомства Артема Кореняки.

Это произошло в 8:30 по московскому времени. Ограничения вводили для аэропортов Казани, Саратова ("Гагарин"), Ульяновска ("Баратаевка") и Кирова ("Победилово") примерно за час до этого для обеспечения безопасности гражданских рейсов. В течение этого перерыва на запасном аэродроме приземлился один самолет, выполнявший рейс в Казань.