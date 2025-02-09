ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 320 человек

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили более 320 военнослужащих, группировка войск "Север" отразила три контратаки вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Отражены три контратаки противника", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, потери армии Украины за сутки составили: более 320 военных, пять танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, РЛС контроля воздушного пространства, а также пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 16 населенных пунктов Курской области, заявили военные.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Замостье, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Олешня, Рубанщина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирлоги, Писаревка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", - сообщили в ведомстве.

Как отметили военные, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 58 870 военнослужащих, 355 танков, 259 боевые машины пехоты, 204 бронетранспортера, 1 826 боевых бронированных машин, 1 890 автомобилей, 422 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

По данным Минобороны РФ, за все время также уничтожены: 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций радиоэлектронной борьбы, 15 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, шесть РЛС противовоздушной обороны, 38 единиц инженерной и другой техники.