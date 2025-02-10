Аэропорт Ижевска изменил расписание из-за тумана

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Ижавиа" отложила часть рейсов в понедельник на более позднее время из-за тумана в аэропорту Ижевска, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Так, рейсы 18-302 Москва ("Домодедово") - Ижевск и 18-502 Сочи - Ижевск вылетят в 12:45 по местному времени.

Вылет рейса l8-306 из "Домодедово" в Ижевск состоится в 15:50, обратных рейсов 18-305, 18-307 и 18-308 - в 17:30, 19:30 и 21:15.

Рейс 18-925 вылетит из столицы Удмуртии в Петербург в 16:00, обратный 18-926 - в 18:00.

Рейсы в Ижевск из-за тумана задерживаются с утра, один самолет был перенаправлен в Пермь.