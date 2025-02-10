Рябков заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует заинтересованность в возобновлении диалога с Россией, Москва к этому готова, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Команда Трампа, несмотря на противоречивость заявляемых им самим и его людьми позиций, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией", - сказал Рябков на пресс-конференции в понедельник.

"Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе", - добавил он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в вопросе украинского урегулирования требуется "признание реалий на земле и искоренение первопричин кризиса".

"Мы уже ранее упоминали и о формирующемся при администрации Трампа хотя бы небольшом окне возможностей для нормализации российско-американских отношений. Воспользуются ли США этим шансом, зависит только и исключительно от них", - добавил Рябков.

"Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями, - все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдет", - сказал он.