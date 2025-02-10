Поиск

Рябков заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует заинтересованность в возобновлении диалога с Россией, Москва к этому готова, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Команда Трампа, несмотря на противоречивость заявляемых им самим и его людьми позиций, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией", - сказал Рябков на пресс-конференции в понедельник.

"Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе", - добавил он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в вопросе украинского урегулирования требуется "признание реалий на земле и искоренение первопричин кризиса".

"Мы уже ранее упоминали и о формирующемся при администрации Трампа хотя бы небольшом окне возможностей для нормализации российско-американских отношений. Воспользуются ли США этим шансом, зависит только и исключительно от них", - добавил Рябков.

"Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями, - все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдет", - сказал он.

МИД РФ Сергей Рябков США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

Правительство продлило госпрограмму "Космическая деятельность России" до 2036 года

Песков воздержался от новых комментариев в связи с сообщением о разговоре Путина и Трампа

Песков воздержался от новых комментариев в связи с сообщением о разговоре Путина и Трампа

Власти Кузбасса предложили отменить импортные пошлины на уголь

Власти Кузбасса предложили отменить импортные пошлины на уголь

Обломки БПЛА ВСУ повредили многоквартирный дом в Краснодаре, пострадавших нет

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5834 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2165 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });