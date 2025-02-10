В Москве надеются, что саммит G20 в Йоханнесбурге соберет максимальное число лидеров

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что председательствующая в G20 ЮАР создаст все необходимые условия для участия максимального числа лидеров стран объединения на саммите "двадцатки" в ноябре этого года, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Марат Бердыев.

"Исходим из того, что саммит G20 в Йоханнесбурге 22-23 ноября соберет максимальное число лидеров объединения, для участия которых будут созданы все необходимые условия, включая гарантии соблюдения иммунитетов и привилегий. Понимаем, что Запад оказывает бескомпромиссное давление на председательство, пытаясь разыграть антироссийскую карту, в частности, со ссылкой на псевдоюридические причины, якобы препятствующие представленности на встрече высшего уровня всех без исключения глав государств", - сказал он в интервью "Интерфаксу", приуроченном к отмечаемому 10 февраля Дню дипломатического работника.

"Намерены настойчиво добиваться того, чтобы все базовые принципы работы "двадцатки" неукоснительно соблюдались, прежде всего, равные возможности и полный недискриминационный доступ российских представителей ко всем мероприятиям форума", - подчеркнул Бердыев.

Говоря о предстоящей встрече глав МИД G20 в Йоханнесбурге, он отметил: "Могу в предварительном порядке подтвердить, что поездка на СМИД стоит в служебном графике министра иностранных дел России Лаврова. Естественно, следуя сложившейся дипломатической практике, "на полях" указанного мероприятия членами G20 уже прорабатываются между собой как двусторонние, так и групповые контакты".

По словам Бердыева, "встречи с российским министром всегда вызывают ажиотаж": "Вот и на этот раз целый ряд делегаций стран мирового большинства вышел на нас с конкретными предложениями или зондирует такие возможности. Западники же вынуждены сами себя ограничивать, подчиняясь блоковой дисциплине. Видимо, теперь они ждут дополнительных инструкций от "старших товарищей" - какие шаги в возобновлении каналов коммуникаций с Россией можно себе позволить в условиях текущих пертурбаций".

По его словам, "запрос на диалог с нами не только не ослабевает, но постоянно увеличивается".