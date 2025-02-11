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Ограничения введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска временно закрыты во вторник утром, сообщил представитель Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань; Киров (Победилово); Саратов (Гагарин); Ульяновск (Баратаевка)", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Уточняется, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Казань Киров Саратов Ульяновск Росавиация
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