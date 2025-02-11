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В Саратове потушили пожар на промпредприятии после атаки БПЛА

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Саратове потушили пожар, который начался на промышленном предприятии после атаки дронов, сообщил в Telegram губернатор области Роман Бусаргин.

Ночью, ссылаясь на Минобороны, он сообщал об угрозе атаки БПЛА. Уже утром он написал, что ПВО сбили атаковавшие дроны, одно промышленное предприятие получило повреждения. Саратовский аэропорт утром примерно на час прерывал прием и отправку рейсов из соображений безопасности.

В Минобороны сообщали, что за ночь над Саратовской областью было обезврежено 18 беспилотников.

Роман Бусаргин ПВО Минобороны Саратов Саратовская область
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