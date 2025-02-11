В Саратове после атаки БПЛА повреждено промышленное предприятие
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Противовоздушная оборона ликвидировала над Саратовской областью беспилотники, в Саратове повреждено промышленное предприятие, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
"Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших, предварительно, нет.