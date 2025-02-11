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В Саратове после атаки БПЛА повреждено промышленное предприятие

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Противовоздушная оборона ликвидировала над Саратовской областью беспилотники, в Саратове повреждено промышленное предприятие, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

"Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших, предварительно, нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Роман Бусаргин Саратов Саратовская область
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