В Саратове после атаки БПЛА повреждено промышленное предприятие

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Противовоздушная оборона ликвидировала над Саратовской областью беспилотники, в Саратове повреждено промышленное предприятие, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

"Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших, предварительно, нет.