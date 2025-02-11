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40 дронов ВСУ уничтожили за ночь над регионами России

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в ночь на вторник 40 украинских беспилотников над Саратовской, Ростовской, Брянской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БпЛА - над территорией Саратовской области; 13 БпЛА - над территорией Ростовской области, шесть - над территорией Брянской области, два - над территорией Волгоградской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

В Саратове после атаки БПЛА было повреждено промышленное предприятие. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших, предварительно, нет.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил в телеграм-канале администрации региона, что в результате перехвата двух беспилотников над регионом обошлось без пострадавших и без повреждений гражданских и военных объектов.

Минобороны РФ
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