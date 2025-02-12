Украинский БПЛА атаковал территорию рядом с Запорожской АЭС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали беспилотником территорию рядом с Запорожской АЭС в Энергодаре, сообщил в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По информации губернатора, ВСУ атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку в Энергодаре и территорию, приближенную к ЗАЭС. "Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров", - написал Балицкий в телеграм-канале.

О пострадавших и повреждениях губернатор не сообщил. По словам Балицкого, работают силы ПВО. Он попросил жителей города не выходить на улицу.

Представители ЗАЭС в телеграм-канале заявили, что нарушений пределов и условий безопасности станции не зафиксировано, радиационный фон в норме и не превышает естественных фоновых значений.

"Мы обеспечиваем полную безопасность эксплуатации Запорожской атомной станции и эффективную работу персонала", - приводятся в сообщении слова директора ЗАЭС Юрия Черничука.

Это вторая атака на Энергодар за эту неделю. В городе расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 5 января.