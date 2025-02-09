ВСУ четырежды пытались атаковать беспилотниками Энергодар

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - ВСУ предприняли в воскресенье четыре попытки атаковать Энергодар с помощью дронов-камикадзе, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов.

Как он написал в своем телеграм-канале, возгораний и пострадавших нет.

Это уже третья попытка атаковать Энергодар за неделю, предыдущий раз о применении БПЛА по городу сообщалось 6 февраля.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 5 января.