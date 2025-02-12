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Депутаты КПРФ внесли в Думу проект постановления об амнистии к 80-летию Победы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму депутатами фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесен проект постановления "Об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Соответствующая инициатива № 839297-8 размещена в среду в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Проект предлагает освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести: 1) лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, и приравненных к ним лиц; 2) лиц, выполнявших воинский либо служебный долг в государствах, где велись боевые действия; 3) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лиц гражданского персонала Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также иных организаций, участвовавших в выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, Запорожской области и Херсонской области; 4) лиц, награжденных государственными наградами СССР и (или) РФ; 5) несовершеннолетних; 6) женщин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, беременных женщин; 7) одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов; 8) мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет; 9) инвалидов I и II групп.

Также предлагается освободить от наказания осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, совершивших преступления по неосторожности; условно осужденных, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.

Кроме того, предлагается прекратить находящиеся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия и судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу постановления в отношении вышеуказанных лиц; подозреваемых и обвиняемых в совершении умышленных преступлений небольшой и средней тяжести; в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений по неосторожности, за которые предусмотрено максимальное наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы.

Предусматривается, что по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу амнистии, если суд признает необходимым назначить лицам наказание условно или назначить наказание, не связанное с лишением свободы, то он освобождает указанных лиц от наказания.

Также предусматривается сокращение неотбытой части наказания ряду лиц, осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за умышленные преступления, - на одну четверть; осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности, - на одну треть.

Предусматривается перечень лиц, на которых не распространяется действие постановления.

Исполнение постановления об амнистии предлагается осуществить в течение шести месяцев, говорится в проекте.

КПРФ Госдума Геннадий Зюганов
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