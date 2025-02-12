Суд запретил выезд из РФ бывшему предправления Евроситибанка Улановой

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 7 февраля по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) запретил выезд из России бывшему председателю правления Евроситибанка (Московская область, г. Мытищи) Оксане Улановой.

Как отмечается в пресс-релизе АСВ, ранее Уланова по заявлению АСВ была привлечена к субсидиарной ответственности, окончательный размер которой будет определен после завершения расчетов с кредиторами.

Основанием для привлечения ее к ответственности стало совершение действий, направленных на вывод из банка активов.

В определении суда, принятом в рамках дела о банкротстве Евроситибанка, поясняется, что "ограничение права должника на выезд из Российской Федерации является временным и направлено на достижение целей процедуры банкротства, поскольку предупреждает расходование денежных средств должника на цели, не связанные с удовлетворением требований кредиторов; данная мера также позволит избежать уклонения должника от проведения мероприятий в процедуре реализации его имущества".

Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что после взыскания с Евроситибанка задолженности по обязательствам "кредитная организация утратила платежеспособность".

Десятый арбитражный апелляционный суд 11 ноября 2020 года подтвердил определение Арбитражного суда Московской области, который 29 октября 2019 года по заявлению АСВ решил привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам Евроситибанка бывших предправления этого кредитного учреждения Уланову и ее заместителя Бялого, который с 1 июля 2016 года занимал должность и.о. предправления банка, заменив Уланову, уволившуюся по собственному желанию.

Однако Арбитражный суд Московского округа в феврале 2021 года оставил в силе решение о привлечении Улановой к субсидиарной ответственности за непередачу документации. В остальной части судебные акты были отменены и направлены на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области, который 13 июля отказал АСВ в привлечении к ответственности Бялого.

Суд первой инстанции в октябре 2019 года приостановил производство по заявлению АСВ в части определения размера субсидиарной ответственности до завершения расчетов с кредиторами за счет конкурсной массы Евроситибанка.

АСВ просило взыскать с бывших руководителей банка 10,5 млрд рублей.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Евроситибанка с 7 июля 2016 года. В связи с предъявлением налоговыми органами исполнительных документов о взыскании с банка задолженности по налоговым обязательствам кредитная организация утратила платежеспособность.

Арбитражный суд Московской области признал Евроситибанк банкротом 27 сентября 2016 года.

В феврале 2017 года АСВ сообщало, что выявило нехватку имущества Евроситибанка на общую сумму 9,154 млрд рублей. Основная часть недостающих активов приходится на кредиты юрлицам (3,973 млрд рублей) и кредиты физлицам (2,280 млрд рублей). На недостачу прочих активов приходится 1,384 млрд рублей, основных средств - 0,710 млрд рублей, ценных бумаг - 0,688 млрд рублей.

Евроситибанк по итогам первого квартала 2016 года занимал 227-е место по размеру активов и 183-е место по объему привлеченных средств физлиц (5,6 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".