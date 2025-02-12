Законопроект о правилах выбытия из совета директоров прошел I чтение

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект об уточнении обстоятельств, при наличии которых член совета директоров компании будет считаться выбывшим.

Правительство внесло в парламент законопроект № 724347-8 осенью 2024 года. Изменения предлагается внести в законы об акционерных обществах (АО) и обществах с ограниченной ответственностью.

В соответствии с законопроектом, выбывшим будет считаться член совета директоров с даты: выхода из совета по собственному желанию; смерти, ограничения/лишения дееспособности, назначения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; дисквалификации; признания его банкротом; также в случаях, предусмотренных федеральными законами, например, при привлечении члена совета директоров кредитной организации к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной или некредитной финансовой организации.

Кроме того, предлагаемыми поправками в закон об АО исключается из ряда норм упоминание о том, что голоса выбывших членов совета директоров не учитываются при голосовании по ряду вопросов. Например, соответствующее указание исключается из нормы об увеличении уставного капитала через размещение дополнительных акций, эмиссии конвертируемых ценных бумаг.

Новые правила разрабатывало Минэкономразвития. Изначально инициатива была направлена на упрощение замены выбывших членов советов директоров компаний. В частности, предлагалось разрешить компаниям на общем собрании акционеров выбирать нового члена совета директоров на место выбывшего при условии закрепления в уставе организации возможности индивидуального доизбрания. Но во внесенный в Госдуму текст законопроекта эта новация включена не была.

Однако дискуссия по этому вопросу может возобновиться на площадке Госдумы, свидетельствует заключение на законопроект комитета Госдумы по собственности. Он полагает, что при подготовке законопроекта ко второму чтению "целесообразно рассмотреть вопрос о возможности досрочного прекращения полномочий, а также избрания отдельных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества по решению, принятому общим собранием акционеров (участников общества)".