Думе предложат уточнить порядок расчета долей в ЭЗО участников иностранных трастов и личных фондов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил поправки о специальном порядке определения долей участия в экономически значимых организациях (ЭЗО) иностранных структур без образования юридического лица, в частности, трастов и личных фондов.

Изменения предлагается внести в № 470-ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Их предлагается включить на этапе второго чтения в правительственный законопроект № 724347-8, который изначально уточнял обстоятельства, при наличии которых член совета директоров компании считается выбывшим.

Действующие правила под угрозой административных штрафов обязывают российских резидентов-бенефициаров ЭЗО перейти на прямое владение акциями и долями в ней, исключив из цепочки владения иностранные структуры. Однако определение доли косвенного владения ЭЗО при наличии в цепочке иностранных трастов и личных фондов возможно только для контролирующих их лиц.

Ранее Минэкономразвития указывало на риски невозможности определения доли косвенного владения лица, вступающего в прямое владение ЭЗО, если оно не является контролирующим лицом такой иностранной структуры. В частности, такое возможно при структурировании владения акциями (долями) ЭЗО через дискреционные трасты, отмечало министерство. В связи с этим министерство предлагало законодательно определить для таких ситуаций правила расчета косвенной доли в капитале ЭЗО.

Теперь эти предложения включены комитетом Госдумы по собственности в названный правительственный законопроект. Согласно одобренным поправкам, если бенефициар, участник иностранной структуры - траста, личного фонда или иного образования без статуса юрлица - не является контролирующим лицом, то их доля участия в ЭЗО будет определяться исходя из их права на получение - полностью или частично - активов этой структуры.

Такое право определяется в соответствии с личным законом траста или фонда. Если определить долю на основании прав на активы невозможно, то она рассчитывается пропорционально вкладу каждого участника в имущество структуры. При невозможности определить размер вклада доли признаются равными между всеми бенефициарами, направившими заявления на переход на прямое владение ЭЗО, говорится в законопроекте.

В нем также указывается, что доли участия подтверждаются доступными в сложившихся обстоятельствах документами, "в том числе письменным заключением лица, осуществляющего управление активами иностранной структурой без образования юридического лица".

Кроме того, законопроект закрепляет возможность оспаривания определения долей в Арбитражном суде Московской области.