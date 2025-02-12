Обвиняемые по делу о подрыве ЛЭП в Ленобласти получили по 23 года колонии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Первый Западный окружной военный суд в Петербурге приговорил к длительным срокам двоих фигурантов дела о минировании и подрыве опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС в интересах Украины, сообщила в среду руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Оба получили по 23 года лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, далее - в колонии строгого режима. Также каждому назначен штраф в 900 тыс. рублей, написала Лебедева в телеграм-канале.

Кроме того, с фигурантов взыскан ущерб от преступления, оцененный в 10,8 млн рублей.

Подсудимые признаны виновными по ряду статьей, в том числе о прохождении обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ).

Как отметила Лебедева, Первый Западный окружной военный суд впервые в своей истории рассматривал дело, которое было связано с таким преступлением

В суде было установлено, что фигуранты, будучи участниками диверсионно-террористической группы Службы внешней разведки Украины, в канун Дня Победы в 2023 году попытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Подсудимые хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, чтобы нанести серьезный экономический и репутационный ущерб РФ.

Согласно материалам дела, обвиняемым удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС

Ранее Лебедева сообщала, что фигуранты вину признали.