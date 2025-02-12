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Основатель iSpring Усков оставлен на свободе под запрет определенных действий

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Йошкар-Олинский городской суд отказался поместить под домашний арест, как просило следствие, основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

"В домашнем аресте отказали, избрали запрет определенных действий", - сказал он.

В сообществе суда во "ВКонтакте" сообщается, что директор ISpring органами предварительного следствия обвиняется по ч.4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Суд также отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу главы администрации Оршанского района Марий Эл, которому также предъявлено обвинение в мошенничестве по ч.4 ст.159, сказано во "ВКонтакте".

Усков был задержан в Марий Эл 10 февраля, сообщил на следующий день вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он уточнил, что Ускова задержали 10 февраля по подозрению в мошенничестве. Даванков попросил председателя СКР Александра Бастрыкина взять расследование на личный контроль.

iSpring в своем телеграм-канале сообщила, что 10 февраля в ее офисе прошли обыски.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, Усков был задержан на 48 часов в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с приобретением муниципальных земельных участков по заниженной цене. Также в рамках дела были задержаны глава администрации Оршанского района Марий Эл и его заместитель.

СКР сообщал, что следственные органы в Марий Эл возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК по факту махинаций с муниципальными земельными участками. В его совершении подозреваются предприниматель и глава муниципального образования, отмечалось в сообщении СКР.

Компания iSpring занимается разработкой программных продуктов для корпоративного обучения, базируется в Йошкар-Оле.

Марий Эл СКР iSpring Юрий Усков Владислав Даванков Йошкар-Олинский городской суд
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