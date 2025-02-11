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В Марий Эл задержан основатель IT-компании iSpring Юрий Усков

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Марий Эл задержан основатель компании-разработчика программных продуктов для корпоративного обучения iSpring Юрий Усков, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Он уточнил, что Ускова задержали 10 февраля по подозрению в мошенничестве. Даванков направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование на личный контроль.

Компания iSpring в своем телеграм-канале сообщила, что 10 февраля в ее офисе прошли обыски.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, Усков задержан на 48 часов по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с приобретением муниципальных земельных участков по заниженной цене. Также по делу были задержаны глава администрации Оршанского района Марий Эл и его заместитель.

Следственный комитет сообщает, что Бастрыкин поручил доложить ему об основаниях возбуждения и ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с земельными участками в Марий Эл.

"Следственными органами СК России по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК (мошенничество в особо крупном размере), по факту мошенничества с муниципальными земельными участками. В его совершении подозреваются предприниматель и глава муниципального образования", - сообщил телеграм-канал СК.

Отмечается, что ситуация получила широкий резонанс.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Республике Марий Эл Рычкову А.В. доложить об основаниях возбуждения уголовного дела и ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - информирует СКР.

Компания iSpring занимается разработкой программных продуктов для корпоративного обучения, базируется в Йошкар-Оле.

Марий Эл СКР iSpring Госдума Юрий Усков Александр Бастрыкин Владислав Даванков
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