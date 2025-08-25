Суд в Марий Эл отправил под домашний арест основателя IT-компании iSpring Ускова

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Йошкар-Олинский городской суд избрал меру пресечения основателю и директору IT-компании iSpring Юрию Ускову в виде домашнего ареста, сообщает телеграм-канал судов республики Марий Эл.

"Рассмотрено ходатайство следователя об изменении директору iSpring меры пресечения в виде запрета определенных действий на меру пресечения в виде домашнего ареста с наложением на него обязанности находиться в условиях изоляции от общества в жилом помещении", - говорится в сообщении.

Ходатайство удовлетворено, поскольку обвиняемый нарушал условия ранее избранной меры пресечения.

Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховный Суд Марий Эл.

В телеграм-канале iSpring ее коммерческий директор Екатерина Бергер сообщила, что компания продолжает свою работу и сохраняет планы на проведение запланированных на сентябрь мероприятий, когда намечена ежегодная конференция iSpring и начнется учебный год в лицее "Инфотех" и институте iSpring в Йошкар-Оле.

"Дело, которое началось еще в феврале продолжается. Сейчас адвокаты отвечают на все возникшие у следствия вопросы",- написала Бергер.

Усков был задержан в Марий Эл 10 февраля по подозрению в мошенничестве, сообщал ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В офисе iSpring прошли обыски.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточняли, что Усков был задержан по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с приобретением муниципальных земельных участков по заниженной цене. Также по этому делу были задержаны глава администрации Оршанского района Марий Эл и его заместитель.

СКР сообщал о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 УК (мошенничество в особо крупном размере) по факту махинаций с муниципальными земельными участками. Подозреваемыми по нему проходят предприниматель и глава муниципального образования.

12 февраля Йошкар-Олинский горсуд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о помещении Ускова под домашний арест и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Компания iSpring занимается разработкой программных продуктов для корпоративного обучения, базируется в Йошкар-Оле.