Бывший глава сбытовой компании "Газпрома" назначен замгубернатора Ростовской области

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Экс-гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" и ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Владимир Ревенко назначен заместителем губернатора Ростовской области, сообщает пресс-служба главы региона.

"Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил Владимира Ревенко своим заместителем. Ревенко будет курировать вопросы развития строительного и жилищно-коммунального комплексов Ростовской области", - говорится в сообщении.

12 февраля состоялось заседание совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий Ревенко. Исполняющим обязанности гендиректора назначен первый заместитель генерального директора - главный инженер Илья Сафронов сроком на шесть месяцев.

По данным сайте ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону", исполняющим обязанности гендиректора компании назначен замгендиректора по реализации газа Павел Бережной. В ЕГРЮЛ в настоящее время изменения не внесены.

С 2010 года Ревенко занимал должность заместителя генерального директора по общим вопросам ООО "Ростоврегионгаз", затем ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону". С 2011 по 2016 годы работал заместителем генерального директора по реализации газа ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону". С 2016 года был генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" и ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".