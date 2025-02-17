Задержан замгубернатора Ростовской области Рачаловский

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель губернатора Ростовской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский задержан по делу о превышении полномочий, сообщил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

По его словам, с Рачаловским проводят следственные действия.

"Правительство региона оказывает содействие следствию", - сказал Тюрин.

В пресс-службе УФСБ по региону подтвердили факт задержания чиновника и уточнили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (Превышение должностных полномочий).

"Оперативниками установлено, что Рачаловский, обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Впоследствии получатели субсидий объявлены банкротами, денежные средства в размере 155,2 млн рублей похищены", - сообщили в управлении.

Константин Рачаловский стал министром сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области весной 2014 года. Заместителем губернатора - министром сельского хозяйства он был назначен в сентябре 2023 года.

Ранее он работал главным агрономом совхоза "Октябрьский", а затем директором акционерного общества "Октябрьское" Аксайского района. С 1996 года - заместитель главы администрации - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Аксайского района. С 2009 года - первый заместитель главы администрации Аксайского района.

4 ноября 2024 года о своей отставке сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Юрий Слюсарь. После этого свои посты в правительстве региона покинули министр ЖКХ Сергей Сизиков и министр строительства, архитектуры и территориального развития Юрий Сильвестров. Пост заместителя губернатора региона покинул Александр Скрябин, позже он был назначен исполняющим обязанности главы администрации Ростова-на-Дону. Кроме того, были арестованы два заместителя главы Ростовской области - министр транспорта Виталий Кушнарев, который уже освобожден от должности, а также министр финансов Лилия Федотова.