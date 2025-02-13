РФ обсудила со странами-экспортерами газа совместные операции на рынке СПГ и противодействие санкциям

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин в ходе 50-го заседания Исполнительного совета Форума стран-экспортеров газа провёл ряд двусторонних встреч с представителями государств-членов, обсудил совместные операции на рынках СПГ, включая противодействие незаконным санкционным ограничениям третьих стран, сообщило Минэнерго.

В ходе заседания также была утверждена процедура выдвижения кандидатов на пост генерального секретаря организации, принят ряд нормативно-правовых документов Института газовых исследований ФСЭГ.

Россия станет площадкой проведения восьмого саммита ФСЭГ, он состоится в октябре 2026 года в Москве.