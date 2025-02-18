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В Москве сообщили об обсуждении странами-экспортерами газа своповых операций на рынках

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Страны Форума стран-экспортеров газа обсуждают своповые (обменные) операции на рынках газа, интерес есть, сообщил "Интерфаксу" замминистра энергетики Роман Маршавин.

Комментируя обсуждение со странами ФСЭГ "совместных операций на рынках СПГ, включая противодействие незаконным санкционным ограничениям третьих стран", прошедшее на саммите форума на прошлой неделе, Маршавин подтвердил, что речь идет о свопах.

"Всё в работе, пока конкретных договоренностей нет, но в ближайшее время на уровне компаний будут предложения. Все страны-экспортеры участвуют и заинтересованы", - сказал он.

Участниками ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. Еще восемь стран входят в число наблюдателей - Ангола, Азербайджан, Ирак, Малайзия, Мавритания, Мозамбик, Перу и Сенегал.

Катар, который занимает второе место в мировом экспорте СПГ, ранее не высказывал желания совершать своповые операции, предпочитая напрямую продавать свой газ.

Катар СПГ ФСЭГ Роман Маршавин Минэнерго
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