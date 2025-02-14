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Житель белгородского села стал жертвой атаки ВСУ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В селе Кукуевка Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ погиб один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Под атаками вражеских беспилотников находится Валуйский округ. В селе Кукуевка случилось самое страшное - в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному домовладению погиб мужчина", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

По его информации, в селе Кукуевка от атак беспилотников повреждены семь частных домовладений: выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. Также повреждены четыре легковых автомобиля.

Кроме того, в селе Долгое в результате атаки дронов выбиты окна, повреждены кровли и фасады в трех частных домах. Осколками посечены три легковых автомобиля, трактор и объект торговли.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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